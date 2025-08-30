0

Каряка отчислил Кинга из СКА после матча с «Добрый Вечер». Форвард был недоволен, что не появился на поле

Андрей Каряка отчислил Узома-Роланда Кинга из СКА.

СКА разгромил «Добрый Вечер» в первом туре WINLINE Кубка Лиги (4:0).

«Напишите, что Кинг покидает нашу команду. Причина? Его поведение», – заявил главный тренер СКА.

Сразу после матча нападающий был недоволен, что не появился на поле даже при разгромном счете: «Как я могу не играть, когда мы ведем 3:0? Понятно, что нападающих много, но как я могу не играть? Хотя бы две-три минуты.

Каряка меня позвал, а я не подошел к нему? Я хотел показать, что я не рад. Он так делает третью игру подряд».

Позже клуб объявил о расставании с форвардом.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Влажный Футбол»
logoКинг Узома-Роланд
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСКА Ростов
logoАндрей Каряка
возможные трансферы
