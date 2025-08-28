Гама – игрок «Альтерона». Хавбек становился чемпионом МФЛ-4 с «Титаном»
«Альтерон» объявил о трансфере Гамида Шахбанова.
Полузащитник выступал за «Титан» с 3-го сезона WINLINE Медиалиги и стал победителем турнира в 4-м сезоне.
Футболист отметился шестью голами и в общей сложностью набрал десятью очков по системе «гол+пас».
Также в МФЛ Гама играл за Reality во 2-м сезоне.
Недавно «Альтерон» подписал экс-хавбека «Титана» Рахмани и бывшего защитника «Оренбурга» и СКА Михаила Сивакова.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
