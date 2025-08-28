0

Гама – игрок «Альтерона». Хавбек становился чемпионом МФЛ-4 с «Титаном»

«Альтерон» объявил о трансфере Гамида Шахбанова.

Полузащитник выступал за «Титан» с 3-го сезона WINLINE Медиалиги и стал победителем турнира в 4-м сезоне. 

Футболист отметился шестью голами и в общей сложностью набрал десятью очков по системе «гол+пас».

Также в МФЛ Гама играл за Reality во 2-м сезоне.

Недавно «Альтерон» подписал экс-хавбека «Титана» Рахмани и бывшего защитника «Оренбурга» и СКА Михаила Сивакова.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
трансферы
logoWinline Медиалига
logoАльтерон
logo«Гама» Гамид Шахбанов
logoЛФК «Титан»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-хавбек 2Drots Биря перешел в SD Family. Хавбек выигрывал Медиалигу в составе «Титана»
вчера, 20:31
Экс-защитник «Оренбурга» Сиваков – игрок «Альтерона». Ранее в МФЛ Михаил с Глушаковым и Денисовым выступал за СКА Басты
1вчера, 18:31
«Амкал» сыграет с ФК «10» в матче открытия, «Апсны» примет Chertanovo в Абхазии, игра Lit Energy – Lotus Music перенесена на воскресенье. Обновленное расписание 1-го тура Кубка Лиги
25 августа, 17:41
Таблица трансферов медиафутбола. Пантера в Lotus Music, Володя XXL – в FC Ars
25 августа, 09:00
Экс-хавбек «Титана» Рахмани – игрок «Альтерона»
19 августа, 18:50
Главные новости
Хавбек Борисенко стал игроком 2Drots
45 минут назад
Азамат об «Альфа-Банке» и «Амкале» в одной группе: «Лига катится в тартарары, просто летит в трубу»
сегодня, 18:46
С Кирякова сняли дисквалификацию. В случае рецидива «БроукБойз» отстранят от всех турниров Медиалиги
сегодня, 17:57
Агент отстраненного Писарского о переходе в Медиалигу: «До зимы Владимир останется в СКА»
1сегодня, 17:06
Хавбека 2Drots Фартуну дисквалифицировали на два матча за удаление в игре с «Космосом»
3сегодня, 15:07
Осипов об амнистии Кири: «Возможно его участие в первом матче против 2D. Если «Броуки» снова перейдут черту, это будет их последняя игра»
сегодня, 13:06
Пост с поздравлением Кузнецова в телеграм-канале 2Drots собрал тысячу сердечек за 5 минут
1сегодня, 12:27Фото
«Надо заявить кого-то из игроков «МЮ» в Кубок России, чтобы они тоже стали профессионалами». Президент «Амкала» о вылете английского клуба из Кубка лиги
4сегодня, 10:28
Экс-хавбек 2Drots Биря перешел в SD Family. Хавбек выигрывал Медиалигу в составе «Титана»
вчера, 20:31
«Эгриси» подписал Звездина в качестве игрока. В 2023-м его признали тренером года в медиафутболе
вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25