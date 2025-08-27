Экс-защитник «Оренбурга» Сиваков – игрок «Альтерона». Ранее в МФЛ Михаил с Глушаковым и Денисовым выступал за СКА Басты
«Альтерон» подписал Михаила Сивакова.
Об этом объявили в телеграм-канале «Альтерона».
В WINLINE Медиалиге 37-летний Михаил Сиваков выступал за СКА рэпера Басты с 2024 года вместе с Денисом Глушаковым, Юрием Жирковым, Кириллом Набабкиным, Виталием Денисовым и Зораном Тошичем.
Недавно защитник провел игру за DMedia. Медиафутбольный клуб из Беларуси в товарищеском матче уступил «Гомелю» (0:2).
Михаил Сиваков выступал в Лиге Чемпионов за БАТЭ. Также защитник провел 112 матчей в РПЛ, выступая за «Оренбург» и «Амкар».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
