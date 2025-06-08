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«Доволен результатом, но недоволен началом первого тайма. Как будто это мы играли третий матч за неделю». Герман о матче с Lotus

Герман Эль Класико считает, что ответный матч с Lotus будет более зрелищным.

В первом матче 1/4 финала Медиалиги Lotus проиграл «Амкалу» (0:1). Ответный матч состоится через неделю.

«Lotus Music – круто подготовленная команда, которую тяжело взламывать. У нас были моменты, мы должны были попытаться вколотить еще один гол. К сожалению, не получилось.

Но 1:0 – хороший результат. Мы выиграли игру, у соперника удален важнейший игрок. Ответный матч будет интересно смотреть, потому что, если Lotus хочет пройти дальше, команде придется раскрываться. Им придется выходить из своей штрафной и создавать моменты у наших ворот. Значит, будет футбол на встречных курсах, он точно будет интереснее. Во втором матче будет больше голов.

Я доволен результатом, но недоволен началом первого тайма. Как будто это мы играли третий матч за неделю. Но у нас тоже есть свои нюансы. Мара [Евгений Маричев] и Имай [Руслан Имаев] не сыграли из-за травм. У нас по-прежнему один нападающий», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
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