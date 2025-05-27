Станос: «Соперник в плей-офф? «Десятка», закрыть питерский вопрос. С 2Drots, наверное, уже не встретимся»

Станос рассказал, с кем Lit Energy хочет сыграть в плей-офф Winline Медиалиги.

«Кого бы хотел получить в плей-офф? К сожалению, с «Десяткой» мы не сыграем. В финальной стадии? Не, какой финал «Десятке»?

Вы не представляете, насколько мне ##### на «Десятку». Но вы только это и хотите услышать. Кого бы хотел увидеть в соперниках? Сейчас уже «Десятку». Закрыть питерский вопрос.

Помимо «Десятки» хочется сыграть с «Амкалом», 2Drots. Хотя с 2D, наверное, уже не встретимся. К «Броукам» нет вопросов, хорошо идут. «Броуки» единственная команда, которая стабильно #######. Команда, к которой по результатам нет вопросов.

К Lit Energy есть вопросы по результатам? Определенно. Мы могли больше забивать, несмотря на все моменты. Стоит ли цель выиграть сезон? Конечно. Любого спроси о претендентах – Lit Energy будет назван», – сказал один из руководителей Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, в матче 5-го тура Медиалиги между ФК «10» и Lit Energy (2:2, 4:3 Б) арбитр не засчитал гол после буллита игрока LE из-за того, что вратарь коснулся мяча.