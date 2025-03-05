Турнир по медиашахматам с участием Непомнящего может появиться в России
Скоро может появиться турнир по медийным шахматам.
Об этом сообщает шеф футбольного отдела «СЭ» Константин Алексеев.
«Про медиафутбол, медиахоккей, медиабаскетбол мы уже слышали. А тут мне пришла информация, что совсем скоро нас ждут медиашахматы. Огонь же!
Кроме стримеров будут и профи, включая топ-звезду Яна Непомнящего, который играл с Карлсеном за звание чемпионам мира», – написал журналист.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
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