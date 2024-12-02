«Хочется играть в зрелищный футбол, Смирнов заложил хороший фундамент. Моя задача – не сломать и предложить свои идеи». Шама о Fight Nights
– Иронично получилось, что вы от президента, который требовал атакующий футбол, перешли в оборонительную команду.
– У нас в сообществе любят ярлыки, которые очень легко прилипают. Если люди, которые разбираются в футболе, посмотрят на игру «Титана» на протяжении нескольких сезонов, то они не скажут, что «Титан» играл в оборонительный футбол.
Fight Nights, наверное, играли в оборонительный футбол больше, чем «Титан». Но я хочу отметить, что команда Димы Смирнова демонстрировала хороший контроль мяча. Команда показывала, что она умеет играть в атаку.
Самое главное, что Смирнов заложил очень хороший фундамент. Моя задача ничего не ломать и не портить, но и предложить какие-то свои идеи.
Конечно, хочется играть в очень зрелищный, интересный футбол. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к сезону, как мы укомплектуемся игроками, – сказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Напомним, Шамиль Курбанов возглавил Fight Nights, сменив Смирнова.
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