«Хочется играть в зрелищный футбол, Смирнов заложил хороший фундамент. Моя задача – не сломать и предложить свои идеи». Шама о Fight Nights

Шамиль Курбанов рассказал, какой видит игру Fight Nights.

– Иронично получилось, что вы от президента, который требовал атакующий футбол, перешли в оборонительную команду.

– У нас в сообществе любят ярлыки, которые очень легко прилипают. Если люди, которые разбираются в футболе, посмотрят на игру «Титана » на протяжении нескольких сезонов, то они не скажут, что «Титан» играл в оборонительный футбол.

Fight Nights, наверное, играли в оборонительный футбол больше, чем «Титан». Но я хочу отметить, что команда Димы Смирнова демонстрировала хороший контроль мяча. Команда показывала, что она умеет играть в атаку.

Самое главное, что Смирнов заложил очень хороший фундамент. Моя задача ничего не ломать и не портить, но и предложить какие-то свои идеи.

Конечно, хочется играть в очень зрелищный, интересный футбол. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к сезону, как мы укомплектуемся игроками, – сказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, Шамиль Курбанов возглавил Fight Nights, сменив Смирнова.