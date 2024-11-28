Шама – новый главный тренер Fight Nights

Шамиль Курбанов возглавил Fight Nights.

Экс-главный тренер «Титана » Шама стал новым главным тренером FN , объявили в соцсетях команды.

Под руководством Шамы его бывший клуб становился чемпионом МФЛ-4. «Титан» уволил тренера в середине сентября по ходу Кубка Лиги.

Ранее Fight Nights объявили об уходе Дмитрия Смирнова , который вошел в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».