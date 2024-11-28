Шама – новый главный тренер Fight Nights
Шамиль Курбанов возглавил Fight Nights.
Экс-главный тренер «Титана» Шама стал новым главным тренером FN, объявили в соцсетях команды.
Под руководством Шамы его бывший клуб становился чемпионом МФЛ-4. «Титан» уволил тренера в середине сентября по ходу Кубка Лиги.
Ранее Fight Nights объявили об уходе Дмитрия Смирнова, который вошел в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Fight Nights
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