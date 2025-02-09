Сычев о своей травме: «Вылетело плечо, но говорят, что не серьезно. Надеюсь, так и есть»
«Кажется, даже когда рвал кресты, не испытывал такую боль.
Чуть-чуть стыжусь, что заорал. Надеюсь, меня не сильно захейтят. Меня даже сейчас тошнит, ноги какие-то слабые, вялость. Ребята говорят, что не прям серьезно. Надеюсь, так и есть. В моменте вылетело плечо. Я охренел от болевых ощущений.
Понимал, что единственный шанс не дать Имаю забить гол – вытянуться в струнку. В момент удара по мячу понял, что все, капец.
Понимал, что еще один удар. Готов был отстоять последний буллит. Надеялся, что смогу помочь команде.
Приятно, что ребята желают здоровья. Неважно – наша это аудитория или «Амкала». Все переживали, это сильно греет душу. Спасибо вам большое за поддержку!
Никакие победы не заменят здоровье. Правильно, что люди в такие моменты показывают доброту, свою душу. Круто, что несмотря на такое противостояние, мы можем быть одним целым», – сказал голкипер 2Drots.
Голкипер 2Drots в финале Winline Суперкубка Медиалиги отразил буллит капитана «Амкала» Руслана Имаева, тем самым принеся команде победу в турнире. Вратарь в момент отражения удара получил травму плеча.
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