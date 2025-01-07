Агент Сафонов о переходе Конева в Медиалигу: «Футбол начинается с ФНЛ. Не думаю, что «Амкал» слабее «Сибири». Он последнее слово в проффутболе еще не сказал»

Агент Алексей Сафонов высказался о переходе Александра Конева в «Амкал».

«Если бы клуб рассчитывал на него, он бы постоянно играл, и эта тема вообще не возникала бы. В данный момент смотрим параллельно какие-то варианты. Где больше были в нем заинтересованы, туда Александр и перешел . Но есть варианты, ему возраст позволяет еще 20 раз перейти туда-сюда, не каких не вижу проблем.

«Амкал» вышел на игрока, но у Конева были и другие предложения, не только от них. Поменялся тренер в «Сибири», Александр ему не нужен был, и начали какие-то варианты смотреть.

Мне вариант с «Амкалом» до сих пор не до конца нравится. Но, во-первых, у меня последнее слово всегда за игроком. Второе, понятно, что с точки зрения финансов этот вариант интереснее, чем те, которые ему можно сейчас найти в профессиональном футболе, тут скрывать не буду. Плюс все-таки парень в Москве живет. Какой смысл в Новосибирске выходить на замену и не иметь постоянной игровой практики?

Посмотрите, какие зарплаты во Второй лиге, уровень не очень. Футбол начинается с ФНЛ. И я не думаю, что «Амкал» слабее той же «Сибири».

Мое личное мнение по медиафутболу? Я все равно считаю, что профессиональный футбол сильнее. Там у тебя две тренировки, определенные сборы, другие понятия. Но каждый вид спорта имеет право на свое существование, есть же пляжный футбол, футзал. Но лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Ясное дело, что если будет хорошее предложение из ФНЛ или РПЛ, то, конечно, предпочтение ему отдадим.

В любом случае, я думаю, что Конев последнее слово в профессиональном футболе еще не сказал», – заявил Сафонов.

Александру Коневу 23-года. Ранее нападающий выступал за «Сибирь», «Чертаново» и вторую команду тульского «Арсенала».

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