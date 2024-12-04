Райзен назвал Мазура нападающим года, Кузнецова – тренером. Все голоса президента «Броуков» в Media Football Awards
Раскрыты голоса Артема Райзена в Winline Media Football Awards.
Голоса президента «БроукБойз» в Winline Media Football Awards:
Вратарь года – Николай Зириков
Защитник года – Жекич
Полузащитник года – Антон Соснин
Нападающий года – Мазур
Тренер года – Дмитрий Кузнецов
Момент года – Победа «Броуков» в МФЛ-5
Перформанс года – Хака от Lotus
Продакшен года – 2Drots
Медиапроект года – «Медиасандали»
Медиа года – «Салават | Кутак Медиа»
Комментатор года – Станислав Минин
Открытие года – Дмитрий Смирнов
Гол года – Алишер Рахимов
Персона года – Дмитрий Егоров
Игрок года – Алишер Рахимов
Кушанашвили и Маврин – главные люди года, перф в честь Уткина тоже победил. Итоги Media Football Awards
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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