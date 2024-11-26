«Думаю, нападающих 2Drots нет в номинантах из-за статистики». Пича о Media Football Awards
Пича высказался о номинации Нападающий года Winline Media Football Awards 2024.
«Думаю, игроков из 2Drots нет [в номинантах на лучшего нападающего] из-за статистики. Многие игроки, которых нет в списках хорошо выглядели на протяжении сезон.
Но открывая сухие цифры, понимаешь, что были ребята, которые, наверное, выглядели лучше. Думаю, тут опирались на цифры», – рассказал нападающий «Амкала» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.
Церемония награждения Media Football Awards пройдет 29 ноября.
Winline Media Football Awards: Медиалига и Спортс’’ провели голосование болельщиков
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости