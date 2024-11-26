«Думаю, нападающих 2Drots нет в номинантах из-за статистики». Пича о Media Football Awards

Пича высказался о номинации Нападающий года Winline Media Football Awards 2024.

«Думаю, игроков из 2Drots нет [в номинантах на лучшего нападающего] из-за статистики. Многие игроки, которых нет в списках хорошо выглядели на протяжении сезон.

Но открывая сухие цифры, понимаешь, что были ребята, которые, наверное, выглядели лучше. Думаю, тут опирались на цифры», – рассказал нападающий «Амкала » в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.

Церемония награждения Media Football Awards пройдет 29 ноября.

Winline Media Football Awards: Медиалига и Спортс’’ провели голосование болельщиков