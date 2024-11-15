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  • «Когда ты собираешь 30 тысяч зрителей на «Газпром Арене», а на ФНЛ приходит 2-3 тысячи, то уже не знаешь, где настоящий футбол». Панов о медиафутболе
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«Когда ты собираешь 30 тысяч зрителей на «Газпром Арене», а на ФНЛ приходит 2-3 тысячи, то уже не знаешь, где настоящий футбол». Панов о медиафутболе

Виталий Панов сравнил ФНЛ и Winline Медиалигу.

«Я изначально из профессионального футбола. И когда ты смотришь на медиафутбол, то это все кажется ненастоящим. Больше про шоу.

Сейчас мы собираем 25 тысяч зрителей в «Лужниках», 30 тысяч на «Газпром Арене». Я работал главным тренером в Первой и во Второй лиге. Туда приходит 1000, 2000, 3000, 4000 зрителей. И я уже запутался, где настоящее.

Я понимаю, что люди хотят. Они хотят видеть жизнь. Медиафутбол ближе к ним. Все профессиональные команды более закрытые. А мы как из соседнего двора. Даже можно прийти и посмотреть, как мы тренируемся.  

Поэтому у меня уже ощущение, что я не знаю, где настоящий футбол.

Поменял бы я медиафутбол на команду Второй лиги? Нет», – рассказал главный тренер «Амкала».

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал FC Fight Nights
logoЛужники
logoПервая лига
logoВторая лига Б
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoВиталий Панов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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