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«Я в эту квартиру верю примерно так же, как в стадион Медиалиги». Маврин о квартире в Баку для MVP Кубка МФЛ

Василий Маврин высказался о квартире для лучшего игрока Winline Кубка Медиалиги.

– Вы один из главных претендентов на MVP Winline Кубка Медиалиги, которому дадут квартиру в Баку. Как оцените свои шансы?

– Я в эту квартиру верю примерно так же, как в стадион Медиалиги, который строится и должен «вот сейчас, вот уже, вот-вот». Надо понимать, что самое главное – это победа «Амкала», трофей для команды. Я не из тех, кто говорит: «Вот он я, я, я». У меня другие взгляды. Для меня ключевое – чтобы команда показывала тот футбол, который у нас сейчас получается показывать.

А что касается индивидуальных наград, они могут прийти уже после. Так было с «Титаном». Сказать, что я тогда провел суперсезон, сделал нереальное количество голевых действий, – да нет, ничего такого. Где надо, я, естественно, помог. Больше с искрой, которая позволила «Титану» пройти так далеко. Но по игре это был не лучший мой сезон, мягко говоря. При этом благодаря тому, что команда «Титан» проявила себя так хорошо, мы на выходе имеем индивидуальную награду.

– Как вам приз в виде квартиры в Баку?

– Мне это, честно говоря, фиолетово вообще. Более чем уверен: даже если забью 500 голов в финале, то по определенным моментам вряд ли ее получу. Ну а делить то, что не мое, я не могу. Будет квартира – будем думать. Не переживайте, будут мысли, как правильно с ней поступить. Сначала пусть скажут: «Вот тебе ключи», – рассказал Маврин.

9 ноября в Санкт-Петербурге «Амкал» и 2Drots сыграют в финале Кубка Медиалиги. Игра пройдет на «Газпром Арене», начало в 19:00 (мск).

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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский Спорт»
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