«У меня в карьере такого не было, чтобы 4 раза подряд по пенальти проиграть». Соснин о поражениях «Броуков»
– Вы проиграли четыре серии буллиталити из четырех в Кубке Лиги. Команда их тренирует?
– Конечно. Почему проигрываем? Не знаю. У меня в профкарьере такого не было, чтобы 4 раза подряд по пенальти проигрывать. Если скажу, что нам просто не везет, то начнут говорить: «Ой, трали-вали» и т.д.
– Насколько серьезны ваши травмы и есть ли сроки восстановления?
– Задняя уже более-менее восстановилась, но пока не проводил тренировок в общей группе.
Сломано ребро. Три недели восстановление, две уже прошло. На следующей игре буду смотреть по самочувствию. Проконсультируюсь с доктором, если разрешит, то пойду играть, – сказал хавбек «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«БроукБойз» уступили Lit Energy в серии буллиталити (1:1, 2:3 Б). «Броуки» сыграли четыре послематчевых серии в Winline Кубке Медиалиги и во всех проиграли.
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