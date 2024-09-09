Андрей Семенов: «Изжил себя в «Ахмате», уже друг другу надоели. Рассматриваю предложения только из РПЛ, набираю форму в Медиалиге»
– Вы играете в Медиалиге – говорит ли это о том, что ваша профессиональная карьера завершена?
– Нет, играю в Медиалиге, чтобы набрать форму, а зимой посмотрим – договорился с медийной командой, что если будет вариант из профессионального футбола, меня отпустят.
– Почему покинули «Ахмат»?
– Изжил себя там, уже друг другу надоели, наверное. С «Ахматом» история закончена.
– Были ли варианты в РПЛ?
– Были, но не хотел уезжать из Москвы. Предложили поиграть в Медиалиге – я согласился. Рассматриваю предложения только из РПЛ.
– Ждете предложений только от московских клубов РПЛ?
– В целом – нет, можно и ближайшие клубы, как «Химки» или «Пари НН». Контактировал с этими командами, но не сошлись. Будут предложения – рассмотрим, а если нет – останусь в Медиалиге.
– Почему вы говорите про зиму? Ведь свободные агенты могут перейти в клуб в течение двух недель после завершения трансферного окна.
– Мне надо еще форму набрать, я пропустил 2,5 месяца, – сказал бывший защитник сборной России.
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