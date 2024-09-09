«Химки – самый сложный город, чтобы собрать зрителей. Они перенасыщены событиями». Егоров о 4 тысячах зрителей на матче «Броуков»

Дмитрий Егоров прокомментировал посещаемость матча «Химки» – «БроукБойз» (2:0)

На игру Суперкубка VK Видео «Химки» – «БроукБойз» пришло около 4 тысяч зрителей.

– Как тебе ваша игра с «Химками»?

– Нормально, достойно сыграли, хоть у нас не так много людей, выступавших в РПЛ. 12 ударов нанесли по воротам.

– Четыре тысячи зрителей пришли на матч…

– На них больше и не ходят. В Одинцове было бы три тысячи из трех. Химки – спутник Москвы, они перенасыщены такими событиями. Наверное, это самый сложный город, чтобы собирать зрителей.

– Если бы «Химки» попали на «Амкал» в Кубке и выбили, можно было бы назвать их убийцами медиафутбола…

– «Химки» – просто убийцы футбола. Это всем известно уже, – смеясь сказал президент «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Бурделовой.