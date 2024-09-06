Герман о поражении 2Drots: «Когда у тебя еще семь туров и через три дня Кубок России, то ты не можешь выдавать все последнее, что у тебя есть»

Герман Эль Класико высказался о поражении 2Drots

– После матча с 2Drots все говорили, что «Амкал» бережет силы на Кубок России. Это так?

– Я не назову это бережливостью. Не было такого, что кто-то специально не добегал или не доработал. Пытались выиграть, играя в закрытый футбол, не тратя сильно эмоции.

Естественно, 1-й тур, даже если он против 2Drots, когда у тебя еще семь матчей в чемпионате и еще через три дня играть в Кубке, то ты не можешь выдавать все последнее, что у тебя есть.

Матчи с 2Drots на вылет – это одно, а когда в регулярке, то это тяжело сравнивать. Вот вы и увидели, что это такое. Мы часто можем видеть, как «Реал» и «Барса» играют скучные 0:0 или «Спартак» с ЦСКА играют 1:1.

К сожалению, это один из этапов соревновательного футбола, где есть общая таблица, – рассказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спорта’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, «Амкал» уступил 2Drots (0:1) в 1-м туре Winline Кубка Медиалиги.