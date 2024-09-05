Долгушин хочет сыграть за «Амкал» в следующем раунде Кубка России

Михаил Долгушин хочет помочь бывшему клубу в следующем раунде Кубка России

«Болельщиков «Амкала » поздравляю с новым достижением клуба!

Кстати, с радостью бы закрыл позицию в следующем матче, чтобы помочь медиаклубу установить новый рекорд в Фонбет Кубке России», – написал защитник Fight Nights .

Арсений Левшук получил в матче 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Космосом» (2:1) вторую желтую в Кубке и должен пропустить следующую игру из-за дисквалификации.

В прошлом розыгрыше кубка страны Михаил Долгушин выступал за «Амкал».

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку