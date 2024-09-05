  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Долгушин хочет сыграть за «Амкал» в следующем раунде Кубка России

Михаил Долгушин хочет помочь бывшему клубу в следующем раунде Кубка России

«Болельщиков «Амкала» поздравляю с новым достижением клуба!

Кстати, с радостью бы закрыл позицию в следующем матче, чтобы помочь медиаклубу установить новый рекорд в Фонбет Кубке России», – написал защитник Fight Nights

Арсений Левшук получил в матче 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Космосом» (2:1) вторую желтую в Кубке и должен пропустить следующую игру из-за дисквалификации.

В прошлом розыгрыше кубка страны Михаил Долгушин выступал за «Амкал».

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Михаила Долгушина
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoКосмос
logoFight Nights
logoАрсений Левшук
logoМихаил Долгушин
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Обожаю РФС! Вы – лучшие! Отмените желтую для медиакоманды». Защитник «Амкала» Левшук просит снять его дисквалификацию
12вчера, 16:30
«Амкал» пробился в 4-й раунд Фонбет Кубка России, дважды забив «Космосу» с пенальти (2:1)
14вчера, 14:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Васиченко приступил к тренировкам с Lit Energy
22 минуты назад
«Я рад, что являюсь частью прекрасного и приношу нашим болельщикам удовольствие». Панов о выходе «Амкала» в 4-й раунд Кубка России
сегодня, 08:51
«Я не могу ничего говорить. Меня на кол посадят за лишнее слово». Главный тренер «Космоса» о судействе с «Амкалом»
9вчера, 19:21
«Миллиона, кроме Рената, никто не видел, да и зачем? Никто из пацанов не притронулся бы к деньгам». Брейн об уходе Васиченко
вчера, 18:02
СКА объявил об уходе Васиченко
вчера, 17:47
«Обожаю РФС! Вы – лучшие! Отмените желтую для медиакоманды». Защитник «Амкала» Левшук просит снять его дисквалификацию
12вчера, 16:30
«Спасибо за доверие, все благодаря тренерскому штабу». Чужой сыграл после 721 дня дисквалификации в Кубке России
4вчера, 15:53
«Амкал» стал вторым медийным клубом, прошедшим 3 раунда Кубка России. В прошлом сезоне это удалось 2Drots
30вчера, 14:54
«Амкал» пробился в 4-й раунд Фонбет Кубка России, дважды забив «Космосу» с пенальти (2:1)
14вчера, 14:53
«Если хотите, чтобы Медиалига превратилась в Fan ID, выбегайте почаще. Нас и так считают обезьянами, нас ##### запретят». Спиряков о выбеганиях на поле «Лужников»
14вчера, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06
Расписание «Кубка фиферов-2024». Фаворит выиграл турнир, Sibskana занял 2-е место, Kefir – 3-е
131 августа, 08:15Киберспорт
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04