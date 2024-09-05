Долгушин хочет сыграть за «Амкал» в следующем раунде Кубка России
Михаил Долгушин хочет помочь бывшему клубу в следующем раунде Кубка России
«Болельщиков «Амкала» поздравляю с новым достижением клуба!
Кстати, с радостью бы закрыл позицию в следующем матче, чтобы помочь медиаклубу установить новый рекорд в Фонбет Кубке России», – написал защитник Fight Nights.
Арсений Левшук получил в матче 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Космосом» (2:1) вторую желтую в Кубке и должен пропустить следующую игру из-за дисквалификации.
В прошлом розыгрыше кубка страны Михаил Долгушин выступал за «Амкал».
«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Михаила Долгушина
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