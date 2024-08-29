Дражжук, Билялетдинов, Мишин и Цыба – в заявке «Банки» на сезон

«Банка» заявила несколько новичков перед стартом сезона Winline Кубка Медиалиги

В команду перешли из ФК «10» защитники Дмитрий Мишин и Александр Цыбиков. Оба выступали за «Десятку» со второго сезона МФЛ.

Также «Банка» подписала на правах аренды из «Ромы» Олег Дражжука, а в заявку клуба на сайте лиги внесен Динияр Билялетдинов.

39-летний экс-футболист выступал за «Локомотив», «Спартак», «Эвертон» и другие клубы. В Медиалиге он играл во втором сезоне за команду «Наши Парни».

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