«Команды французской Лиги 2 не просто обсикают, а уничтожат любой клуб ФНЛ. Там на стадионы по 20 тысяч приходят, а у нас?» Панюков о турнирах
– Если сравнивать французскую Лигу 2 и наш Первый дивизион…
– Как это можно сравнивать? Любая команда Лиги 2 не просто обсикает, а уничтожит любой клуб ФНЛ, это сто процентов.
Там много сборников, много перспективной молодежи. У нас как бывает: сильный клуб – «Зенит», ЦСКА, «Спартак» – отдает игрока в Первую лигу, он там выходит на две игры и потом сидит. Нет развития, только зарплату получает. Зачем идти туда, где не будешь играть?
А там целенаправленно отправляют футболистов из высшей лиги во вторую, чтобы он играл, это даже в контрактах прописывают. Там на стадионы ходят по 20 тысяч, а у нас на ФНЛ сколько? Вот и ответ.
Взять зарплаты – да, в ФНЛ у нас раньше хорошие деньги платили: и 5, и 10 тысяч долларов, но в Лиге 2 спокойненько тридцаточку, сорокетик получают. Там хорошие зарплаты, три профессиональные лиги, – рассказал бывший форвард «Аяччо», выступающий сейчас за «Родину Медиа».
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