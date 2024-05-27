«Все говорят, что «Деньги Рокетов» купили лигу, дозаявив 13 футболистов. Если кто-то хочет так сделать – дерзайте, но приведите аргументы». Арам о дозаявочном окне Медиалиги

Арам Айрапетян высказался о трансферном окне после 5-го тура Winline Медиалиги.

Ранее «Деньги Рокетов» дозаявили 13 игроков из Rocket Team в трансферное окно после 5-го тура пятого сезона Winline Медиалиги. В регламенте турнира прописано, что можно заявить до 10 футболистов.

– Вы дозаявили 13 футболистов, а не 10. Как считаешь, это честно?

– Давайте так: мы сделали слияние. Куча народу говорит, что они тоже тогда с кем-то объединяться – объединяйтесь! Сделайте это до сезона, возьмите на себя огромную ответственность.

Здесь вопрос заключается даже не в слиянии, а в том, что все считают, что мы должны были заявить 10 футболистов. Мы никого не заявили постороннего.

Вот если бы я сказал, что я хочу футболистов из других команд собрать, тогда разговоров не было – 10 человек. Но мы даже никого не рассматривали. Получили 13 человек: из них один человек – вратарь.

Разговоры о том, что мы нарушили регламент, купили лигу, ####### (обманули) – это все шляпа. Это прецедент. Если кто-то хочет так сделать – дерзайте!

Но вы должны привести много аргументов, почему так. Мы эти аргументы привели. Зачем нам 10 игроков? Тогда мы бы взяли 10 из других команд.

Мы заявили 6 медийных наших ребят, у двоих – травмы. Мы ничего не говорили про это лиге, взяли этих ребят. Пусть все говорят – мы делаем, – заявил главный тренер «Денег Рокетов» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.