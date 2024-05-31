КДК Медиалиги дисквалифицировал Пономарева на два матча, Ромароя и Поликарпа – на один

Теги Игорь Шитов Амкал Ромарой ЛФК Рома Winline Медиалига «Поликарп» Артем Поликарпов FC DMedia Артемий Пономарев Кони Медиафутбол

Winline Медиалига огласила решения КДК за прошедшие два тура.

Артемий ПономаревКони») дисквалифицирован на 2 матча за полученную красную карточку в матче с «Амкалом».

Артем Поликарпов («Кони») и Ромарой («Рома») дисквалифицированы на 1 матч

Игорю Шитову (DMedia) смягчили изначальное наказание с 3 матчей дисквалификации на 2.

Валех (телеграм-канал «Влажный Футбол») получил условную дисквалификацию до конца года за стычку с Пономаревым.

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