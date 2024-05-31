КДК Медиалиги дисквалифицировал Пономарева на два матча, Ромароя и Поликарпа – на один
Winline Медиалига огласила решения КДК за прошедшие два тура.
Артемий Пономарев («Кони») дисквалифицирован на 2 матча за полученную красную карточку в матче с «Амкалом».
Артем Поликарпов («Кони») и Ромарой («Рома») дисквалифицированы на 1 матч
Игорю Шитову (DMedia) смягчили изначальное наказание с 3 матчей дисквалификации на 2.
Валех (телеграм-канал «Влажный Футбол») получил условную дисквалификацию до конца года за стычку с Пономаревым.