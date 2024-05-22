В Медиалиге открылось окно для получения медиастатусов
Winline Медиалига опубликовала критерии для получения медиастатуса.
Окно открыто параллельно с периодом дозаявок футболистов.
При принятии решения будет учитываться:
1. Инфоповоды, созданные с футболистом на поле и вне поля;
2. Длинные ролики в ютубе от 25 тысяч просмотров, Shorts/Reels от 50 тысяч просмотров и тг-посты от 5 тысяч просмотров;
3. Ролики на других каналах, где игрок – главный герой или главный гость формата;
4. Сравнение с немедийными игроками своей команды по цифрам.
Учитывается период от стыковых матчей до настоящего времени.
Лига призвала выкладывать игроков на рассмотрение в клубных телеграм-каналах.