В Медиалиге открылось окно для получения медиастатусов

Winline Медиалига опубликовала критерии для получения медиастатуса.

Окно открыто параллельно с периодом дозаявок футболистов.

При принятии решения будет учитываться:

1. Инфоповоды, созданные с футболистом на поле и вне поля;

2. Длинные ролики в ютубе от 25 тысяч просмотров, Shorts/Reels от 50 тысяч просмотров и тг-посты от 5 тысяч просмотров;

3. Ролики на других каналах, где игрок – главный герой или главный гость формата;

4. Сравнение с немедийными игроками своей команды по цифрам.

Учитывается период от стыковых матчей до настоящего времени.

призвала выкладывать игроков на рассмотрение в клубных телеграм-каналах.