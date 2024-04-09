Мусагалиев – Терлецкому: «Бойкот – это не ультиматум. Это прецедент. Мы просто не хотим теперь делиться с тобой контентом»

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Некит 2Drots Азамат Мусагалиев Севастиан «Крысева» Терлецкий Медиафутбол

Азамат Мусагалиев объяснил смысл бойкота телеграм-канала «Крысева».

Ранее семь клубов Медиалиги бойкотировали телеграм-канал «Крысева» журналиста Севастиана Терлецкого, так как считают его «пресс-службой 2Drots».

Некит 2Drots в новом выпуске «Это медиафутбол, бро!» заявил, что инициативная семерка – это «люди, преуспевшие в бизнесе, которые мешают молодым пацанам развиваться»

Президент ФК «10» ответил президенту 2Drots:

«Люди, преуспевшие в бизнесе, мешают молодым ребятам развиваться». Это говорит преуспевший человек, который единственный в медиафутболе не пускает своих игроков к другим молодым игрокам на канал без пресловутых 40+40, чтобы те развивались.

Ребята, следите в первую очередь за собой, а не ищите в чем-то новые смыслы.

Бойкот, если говорить просто, заключается в следующем: «Крысева, почему не уделяешь нам внимания?» – «Вы мне неинтересны».

На этом стоп. И вот тут «неинтересные» сказали: «Ок, тогда мы больше не будем искать интереса в твоих глазах. А будем интересными для себя и своих болельщиков. Но когда мы станем интересными и те, кто тебе интересен сейчас, перестанут быть интересными, ты перестанешь быть интересен нам. Все очень просто».

Севастиан, бойкот – это не ультиматум. Это прецедент. Мы просто не хотим теперь делиться с тобой контентом. Твоими словами, мы теперь сами больше не хотим быть тебе интересными», – написал Мусагалиев.

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