Абельдос покинул «Чисто Питер». Он подписал контракт с киберспортивной командой Virtus.Pro
Даниил Абельдяев ушел из «Чисто Питер».
«Даня пришел в наш клуб летом и с первого дня помогал нам состояться в МФЛ: не только светился в кадре, но и выходил на поле.
К сожалению, подписание контракта с Virtus.Pro заставляет Даню уделять максимум времени киберспорту – совмещать с футболом невозможно.
Спасибо за все, Абель!» – сообщается в клубном заявлении.
Ранее стало известно, что Абельдос и Уфенок подписали контракты с Virtus.Pro.