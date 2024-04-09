Абельдос покинул «Чисто Питер». Он подписал контракт с киберспортивной командой Virtus.Pro

Даниил Абельдяев ушел из «Чисто Питер».

«Даня пришел в наш клуб летом и с первого дня помогал нам состояться в МФЛ: не только светился в кадре, но и выходил на поле.

К сожалению, подписание контракта с Virtus.Pro заставляет Даню уделять максимум времени киберспорту – совмещать с футболом невозможно.

Спасибо за все, Абель!» – сообщается в клубном заявлении.

Ранее стало известно, что Абельдос и Уфенок подписали контракты с Virtus.Pro.

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