Арам о будущем Rocket Team: «Мы можем просуществовать еще несколько лет, в зависимости того, как будет развиваться Лига»

Арам Айрапетян высказался о перспективах Rocket Team.

– Ваша команда заслуживала попасть в Лигу без стыков?

– Я не могу так говорить, потому что есть еще 8 команд, которые могут сказать, что они также это заслуживали. Но я могу точно сказать, что у нас есть запас прочности – мы можем просуществовать год, два, а то и три, в зависимости того, как будет развиваться .

Как будут существовать остальные команды, которые изъявили свое желание и попали в эти стыковые матчи, я не могу говорить за них. У нас есть хороший финансовый фундамент, который позволит содержать команду и вести ее к результатам.

Я не осмелюсь сказать, что мы заслуживаем это больше кого-то.

– Ты останешься в команде, несмотря на то, что вы не попали в сезон?

– Конечно.

– После 5-го тура будет дозаявочный период. Как ты будешь реагировать, если ваших игроков будут звать в другие команды?

– Мы будем разговаривать с ребятами, потому что если люди зовут к себе в команду, то они должны будут взять на себя финансовые обязательства. Во-первых, выплачивать зарплаты. Во-вторых, с кем они будут тренироваться? Они же будут посещать тренировки тех команд, за которые играют. Получается, у меня в команде не будет хватать 15-ти игроков.

Я не думаю, что такой вариант возможен. Может в каких-то редких исключениях, если медийные должны будут поддерживать свой статус. Еще есть МКС. Я думаю, мы будем пробовать туда попасть. Это тоже сильный турнир. Сейчас не буду никого никуда отпускать, – рассказал главный тренер Rocket Team в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Rocket Team уступил «Роме» (1:3) и не попал в пятый сезон Winline Медиалиги.