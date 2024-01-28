Газдан о различиях в работе с Кузнецовым и Карякой: «Это два величайших футболиста. Мне было комфортно и в «РМ», и в 2Drots»

Хавбек 2Drots Артур Газданов высказался о разнице тренеров «Родины Медиа» и 2Drots.

«Это два величайших футболиста в российской истории, я считаю. Викторович чуть-чуть титулованней, наверное, постарше.

В принципе подход одинаковый. Что в « », что здесь, ты чувствуешь себя раскованно на тренировках, свобода на поле, нет пихача. Мне было комфортно и там, и здесь. Я ощущаю полное доверие», – сказал хавбек 2Drots.