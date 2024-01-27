«Когда пройдут года, люди запомнят его в первую очередь за его поведение, он явно этого не понимает». Слон о Маврине

– Ты уже третий матч подряд забиваешь « ». Ты для них как криптонит для Супермена?

– Да, прозвищ уже много придумали. И палач, и владелец! 😂

На самом деле без шуток – сам немного в шоке от того, как все получается. Я просто счастлив помогать лучшей команде медиафутбола и радовать наших любимых болельщиков.

– Вы весь матч цеплялись с . Это из-за того, что он вкидывал перед матчем?

– С Васей сложно по-другому. Он, видимо, считает, что ему все можно. Изначально ожидал и был готов к тому, что он будет вести себя так. Я написал все, что думаю о нем у себя в телеграме (https://t.me/slonsky37/3848), но если кратко: для меня он главный антигерой вообще.

Когда пройдут года, люди запомнят его в первую очередь за его поведение, он явно этого не понимает. Больше о нем говорить ничего не буду. Сори)

– Как тебе судейство?

– Судейство моя нелюбимая тема, но здесь оно вполне соответствует уровню турнира и организации. Сейчас как будто осознаешь, что судьи в МФЛ реально «ничего»!

– Что скажешь про Крапа?

– Крап хорошо выступает на этом турнире, но все покажет время. Я всегда знал, что он обученный и талантливый пацан. Но нужна стабильность, тогда можно будет реально говорить о чем-то большем! – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.