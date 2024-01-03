Дьяков снялся в кино вместе с Чеботиной, Охлобыстиным и Воробьевым. Фильм выйдет в ноябре 2024 года

Виталий Дьяков сыграл в кино в роли второго плана.

«В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал.

Фильм будет крупный, потому что актерский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану.

Кто со мной снялся? Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина.

В следующем ноябре фильм выйдет на экраны», – рассказал экс-защитник «Ростова», «Динамо», а ныне игрок ФК «Деньги».