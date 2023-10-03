Виталий Дьяков: «В Медиалиге другую команду тренировать не буду, останусь в «Деньгах»

Теги Антон Соснин Андрей Семенчук Виталий Дьяков Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Медиафутбол

Виталий Дьяков рассказал, планирует ли он дальше тренировать в Winline Медиалиге.

«Интересно ли мне дальше тренировать в медиафутболе? Заходя сюда, я не думал, что буду тренировать. Пока хочется еще играть, но так сложилось, что тренер ушел в отставку. Надо было в срочном порядке кого-то искать.

У меня есть лицензия, отучился, играл в футбол. Опыт есть. Не знаю, как будет дальше. Естественно, в Медиалиге я другую команду тренировать не буду, останусь в «Деньгах». Для нас только закончился сезон.

Хочется отучиться на лицензию А и дальше. Это не так все быстро.

Придется выбирать между медиафутболом и практикой для получения более высокой лицензии? Я с годами не молодею. У Антона Соснина сейчас такая же ситуация. Он учится уже на лицензию А, играет параллельно в «Броуках». Совмещать получается.

У меня до следующей ступени с лицензией А еще времени до следующего лета. Поэтому следующий сезон я точно отыграю. А дальше будет видно», – и. о. главного тренера ФК «Деньги» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Напомним, Дьяков вступил в должность и. о. главного тренера после отставки Андрея Семенчука.

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