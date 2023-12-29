«Директор академии «Ростова» посетил школу «Црвены Звезды»: «Дети там не лучше, чем наши. Но с 15 лет они меняют фокус». Кортава о детском футболе

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Первая лига детский футбол Дмитрий Кортава Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кортава сравнил подход к развитию детского футбола в России и Сербии.

«Мы недавно проводили конференцию по скаутингу. Директор академии «Ростова» посетил академию «Црвены Звезды», выпускники которой раскиданы по всей Европе.

И он рассказывает: «Честно скажу, тренируют они не лучше, чем мы. Дети не лучше, чем наши. Инфраструктура тоже не лучше. Но на определенном этапе они меняют фокус и работают более профессионально. С 15 лет там выделяют самых талантливых игроков, и тренеры главной команды начинают работать с этими детьми.

У них все заточено на то, чтобы ребенок как можно раньше стал профессионалом и соответствовал уровню. А мы все еще живем в парадигме, что надо выигрывать турниры. Когда каждую неделю у тебя игра, каждую неделю контрольная работа и тебя оценивают, это нереальный стресс для ребенка.

Если мы пришли к тому, что ребенка нельзя тренировать так же, как взрослого, то почему дети играют столько же, сколько и взрослые? Никто не может этого объяснить», – сказал заместитель руководителя департамента развития ФНЛ, технический директор Winline Медиалиги Кортава.

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1 комментарий
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много игр это не страшно. пацанам не интересно только тренироваться. плохо что требуют побед.
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