Пресс-атташе сборной Сан-Марино опроверг информацию о товарищеском матче с SD Family
Пресс-атташе сборной Сан-Марино опроверг слухи о матче с SD Family.
«Спарринг с какой-то казахстанской командой? Мы ни в коем случае не могли бы принять такое предложение.
Вы же сами можете себе представить, что произойдет, если какой-нибудь наш игрок получит травму в товарищеском матче за пару дней до официального», – сказал Лука Пеличчони.
Ранее появилась информация о проведении товарищеского матча между сборной Сан-Марино и SD Family.
Может тогда им вообще никогда товарищеские матчи не играть? Потому что на носу важный официальный где надо побороться за возможность не проиграть в 6-7 голов.