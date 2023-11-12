Пресс-атташе сборной Сан-Марино опроверг информацию о товарищеском матче с SD Family

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Пресс-атташе сборной Сан-Марино опроверг слухи о матче с SD Family.

«Спарринг с какой-то казахстанской командой? Мы ни в коем случае не могли бы принять такое предложение.

Вы же сами можете себе представить, что произойдет, если какой-нибудь наш игрок получит травму в товарищеском матче за пару дней до официального», – сказал Лука Пеличчони.

Ранее появилась информация о проведении товарищеского матча между сборной Сан-Марино и SD Family.

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4 комментария

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Mega• Battman
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Что произойдет если какой нибудь игрок сборной Сан Марино получить травму? Топ клуб потеряет проверенного бойца ?
вообще не понял тебя. тупую вещь сказал. ведь сборная не хочет терять игрока в товарнике потому что после этого у них официальный матч
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Mega• Battman
вообще не понял тебя. тупую вещь сказал. ведь сборная не хочет терять игрока в товарнике потому что после этого у них официальный матч
Сборная которая забивает раз в несколько лет боится потерять игрока из-за травмы ?
Может тогда им вообще никогда товарищеские матчи не играть? Потому что на носу важный официальный где надо побороться за возможность не проиграть в 6-7 голов.
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Фан Рубина
Побоялись проиграть просто.
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