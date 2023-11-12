Пресс-атташе сборной Сан-Марино опроверг информацию о товарищеском матче с SD Family

Пресс-атташе сборной Сан-Марино опроверг слухи о матче с SD Family.

«Спарринг с какой-то казахстанской командой? Мы ни в коем случае не могли бы принять такое предложение.

Вы же сами можете себе представить, что произойдет, если какой-нибудь наш игрок получит травму в товарищеском матче за пару дней до официального», – сказал Лука Пеличчони.

Ранее появилась информация о проведении товарищеского матча между сборной Сан-Марино и .

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