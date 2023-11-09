«Лучший вратарь МФЛ-4 – Зириков. Стабильно хорошую игру показывает». Сычев о голкипере
Дмитрий Сычев назвал голкипера «БроукБойз» Ивана Зирикова лучшим в МФЛ-4.
– Кто из голкиперов Медиалиги удивил тебя прогрессом в этом году? Клюкин, Зириков, Шепляков или кто-то еще?
– Я не могу сказать, что из названных имен кто-то сделал какой-то прогресс. Стабильно хорошую игру показывает Ваня Зириков. Больше выделить некого, но сказать, что был какой-то прогресс – не могу!
– В 2022-м ты стал лучшим голкипером года. Как оценишь 2023-й? Ты провел его лучше или хуже?
– Конкретно брать свой 2023 год, то считаю, что он на голову сильнее, чем прошлый. В чем? В первую очередь, стабильность, уверенность, правильность принятий решений.
– Кого ты считаешь лучшим голкипером в 2023-м и почему?
– В целом, сложно сказать, потому что я никогда не говорил и не оценивал конкретно свой уровень игры. Всегда оценивали его зрители. Сказать, что кого-то я считаю лучшим – таких, к сожалению, нет.
Я могу сказать, что лучший вратарь 4-го сезона МФЛ – Зириков. По той причине, что сыграл полные матчи и буллиты, – сказал голкипер 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
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