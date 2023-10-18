Поликарп ушел из «Бей Беги»
Поликарп объявил об уходе из «Бей Беги».
«Спасибо, «Бей Беги», но наши пути расходятся!
Хочу поблагодарить всех причастных людей! Один из сезонов запишу себе в актив.
Болельщики, хоть вас и не так много, я вам благодарен за поддержку!
Ну а теперь я свободный игрок , давайте общаться», – сообщил Поликарп.
Зареслав сломал две кочерги,
Добромир купил протез ноги,
А Лукьян ворует утюги.
Еще Михей не отдает долги,
Никифор просит Савву: «Помоги
Доставить Лавру тонну кураги!»,
А мы вопим: «Спаси, убереги
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