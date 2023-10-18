Поликарп ушел из «Бей Беги»,

Поликарп объявил об уходе из «Бей Беги».

«Спасибо, « », но наши пути расходятся!

Хочу поблагодарить всех причастных людей! Один из сезонов запишу себе в актив.

Болельщики, хоть вас и не так много, я вам благодарен за поддержку!

Ну а теперь я свободный игрок , давайте общаться», – сообщил .