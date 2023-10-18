Поликарп ушел из «Бей Беги»

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Поликарп объявил об уходе из «Бей Беги».

«Спасибо, «Бей Беги», но наши пути расходятся!

Хочу поблагодарить всех причастных людей! Один из сезонов запишу себе в актив.

Болельщики, хоть вас и не так много, я вам благодарен за поддержку!

Ну а теперь я свободный игрок , давайте общаться», – сообщил Поликарп.

1 комментарий

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Джульетта Джульетта
Поликарп ушел из «Бей Беги»,
Зареслав сломал две кочерги,
Добромир купил протез ноги,
А Лукьян ворует утюги.
Еще Михей не отдает долги,
Никифор просит Савву: «Помоги
Доставить Лавру тонну кураги!»,
А мы вопим: «Спаси, убереги
От новостей из "Медиалигú"!»
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