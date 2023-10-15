Нечай – о потенциальном участии «Кавабанки» в турнире в Казахстане: «В целом, если интерес есть, то найти бабки на такую поездку вполне реально»

Артем Нечаев заявил, «Кавабанка» может оказаться участником турнира в Казахстане.

«Я написал . Сперва, конечно, уточнил, какие команды из России планируются, чтобы не было команд, в которых может выйти какой-нибудь президент «Зенита». Сразу появятся новые судьи с новыми судейскими правилами или команды с Z-символикой там окажутся.

В общем, узнал, что вроде бы там таких команд не планируется и уточнил, насколько интересно Дидару приезд команды из Испании. Например, «Кавабанки».

Так что, если что, это действительно реальный, как мне кажется, кейс – съездить в Казахстан. Понятное дело, что это очень ранние переговоры. Нужно понять с игроками «Кавабанки» кто готов, кто может. У многих может быть какой-нибудь сезон в их каталанских дивизионах. Понятно, что нужен бюджет на переезд, на месяц в Казахстане. Но, опять-таки, это все обсуждаемо и если интерес есть, то в целом, найти бабки на такую поездку тоже вполне реально», заявил президент «Кавабанки».