Аршавин отказался выступать за казахстанский SD Family в Медиалиге («Мутко против»)

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин не давал согласие на включение в состав одной из команд для участия в Медиалиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее сообщалось, что Аршавин включен в состав казахстанской команды SD Family, которая выступит в новом сезоне Медийной футбольной лиги. Он попал в список «А» для так называемых «медийных футболистов».

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По данным источника, Аршавин не давал согласие на включение в состав и вообще не планирует играть ни за какую из команд, по крайней мере в этом сезоне.

41-летний Андрей Аршавин по ходу футбольной карьеры играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», «Кайрат» и сборную России.

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