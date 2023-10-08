Федос о матче 2Drots – «Эгриси»: «Я давно не испытывал таких эмоций от просмотра футбола, когда смотришь не «Амкал»

Теги Sports.ru Эгриси Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Федос рассказал об эмоциях во время просмотра матча 2Drots – «Эгриси».

–Ты очень эмоционально смотрел матч 2Drots. Какие были первые эмоции после финального свистка?

– Крутой матч, очень. Правда, очень крутой матч, потому что я давно не испытывал таких эмоций от просмотра футбола, когда смотришь не «Амкал».

Всегда, когда фаворит встречается с каким-то андердогом, ты немножечко все равно этого андердога поддерживаешь, ты хочешь, чтобы он сотворил сенсацию. Наверное, чуть больше, чуть больше, в глубине души, я подтапливал за «Эгриси». Но при этом, да, мы все понимаем, что потеря 2Drots для турнира – это большая потеря.

– Видел, как Чепа помогал Клюкину? Не было каких-то флешбеков, что-то похожее у вас было с Булой во время буллиталити с «Броуками»?

– Ну, это даже ничего похожего нет, потому что я видел, Чепа показал только в ударе Гудая, что он показал влево. И мы даже не знаем, увидел ли Леха его подсказку. А с Булой? Ну Була, е-мое, Була стоял все время за воротами. Нет, короче, у меня не возникло вообще флешбэков и какой-то связи, – рассказал голкипер «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари. 

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