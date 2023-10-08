Федос о матче 2Drots – «Эгриси»: «Я давно не испытывал таких эмоций от просмотра футбола, когда смотришь не «Амкал»

Федос рассказал об эмоциях во время просмотра матча 2Drots – «Эгриси».

–Ты очень эмоционально смотрел матч 2Drots. Какие были первые эмоции после финального свистка?

– Крутой матч, очень. Правда, очень крутой матч, потому что я давно не испытывал таких эмоций от просмотра футбола, когда смотришь не «Амкал».

Всегда, когда фаворит встречается с каким-то андердогом, ты немножечко все равно этого андердога поддерживаешь, ты хочешь, чтобы он сотворил сенсацию. Наверное, чуть больше, чуть больше, в глубине души, я подтапливал за « ». Но при этом, да, мы все понимаем, что потеря 2Drots для турнира – это большая потеря.

– Видел, как Чепа помогал Клюкину? Не было каких-то флешбеков, что-то похожее у вас было с Булой во время буллиталити с «Броуками»?

– Ну, это даже ничего похожего нет, потому что я видел, Чепа показал только в ударе Гудая, что он показал влево. И мы даже не знаем, увидел ли Леха его подсказку. А с Булой? Ну Була, е-мое, Була стоял все время за воротами. Нет, короче, у меня не возникло вообще флешбэков и какой-то связи, – рассказал голкипер « » в интервью корреспонденту .ru Фирузу Анвари.