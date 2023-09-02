Президент Медиалиги Осипов о сбоях трансляций: «Техническая проблема, которую коллеги обязательно устранят»

Теги Sports.ru Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов поделился ожиданиями от нового сезона Winline Медиалиги.

– Что ждать от нового сезона Winline Медиалиги?

– Расширения географии пребывания Медиалиги в России. Ждем еще больше цифр. Роста популярности команд. Мы хотим, чтобы каждая команда стремилась стать такой, как «Амкал», 2Drots, «Броуки» и «Сахалинец».

Будем приятно удивлять еще обязательно парой показов футбола и Медиалиги в целом, которых еще не показывали.

– Кстати, по показам. Многие жалуются на качество трансляции.

– Да, небольшая проблема в Останкино. Это история, с которой столкнулись не только мы. К примеру, в параллель, когда рухнул сервер в Останкино на прошлой неделе, упала трансляция кубка мэра по хоккею. Упал чемпионат России по бильярду.

Сейчас вместе с нами тоже все, что шло через Останкино, тоже перестало на какой-то период времени работать. Это техническая проблема, которую коллеги, телевизионщики в Останкино и на Матч ТВ в частности обязательно устранят, и качество картинки вернется к тому, которое было, а трансляции будут беспрерывными, без перебоев и лагов, – рассказал руководитель Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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