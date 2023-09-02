В Медиалиге при ничьей после основного времени будет проводиться серия буллиталити
В Winline Медиалиге больше не будет ничьих.
В случае равного счета по итогам основного времени будет назначаться серия буллиталити.
В отличие от серии пенальти или буллиталити в плей-офф в регулярном турнире вместо пяти ударов обязательных ударов, будет всего 3.
Победитель серии получает два очка в таблицу, проигравший – одно.
Победа в основное время дает три очка, поражение в основное время – ноль.
Информацию подтвердил Sports.ru технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.
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