В Медиалиге при ничьей после основного времени будет проводиться серия буллиталити

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Медиафутбол

В Winline Медиалиге больше не будет ничьих.

В случае равного счета по итогам основного времени будет назначаться серия буллиталити.

В отличие от серии пенальти или буллиталити в плей-офф в регулярном турнире вместо пяти ударов обязательных ударов, будет всего 3.

Победитель серии получает два очка в таблицу, проигравший – одно.

Победа в основное время дает три очка, поражение в основное время – ноль.

Информацию подтвердил Sports.ru технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

Погребняк и Жирков, 12-й игрок на поле и легионеры из сборной Ливии – да, это новый сезон Winline Медиалиги
 

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