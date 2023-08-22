Некит 2Drots об аренде Крапа: «Будем ждать пока Даня окончательно повзрослеет»

Некит 2Drots прокомментировал возможную аренду Крапа.

«Возможна аренда. Много желающих команд, но Даню надо отдать туда, где мы будем понимать, что он точно будет получать игровое время.

Почему созрели для аренды? Наверное, прошлый сезон показателен. Будем ждать пока окончательно повзрослеет, потому что ту дисциплину, которую просит Викторыч (Кузнецов, главный тренер 2Drots – Sports), Даня дать не может. Хоть мы и пытаемся, он никак не может.

Может, если он получит новый вызов в другой команде, получит какую-то веру в свои футбольные способности, то может в нем зажжется огонь, который замотивирует, придя потом обратно в 2Drots, доказать полноценно, что он может быть отличным футболистом. Дисциплинированным, но в то же отличным шоуменом», – рассказал президент 2Drots.

Ранее появилась информация, что Крап может продолжить карьеру в «Народной Команде».

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