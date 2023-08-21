«Остался один шаг до заявки на матч». Сэмио о попадании в список 2Drots на выезд в Муром на Кубок России
Сэмио восстановился от травмы и едет с 2Drots на матч 1/128 Фонбет Кубка России.
«Пока что попал в список тех, кто едет на выезд. Небольшой инсайд, там 19 человек. Так что еще один шажочек останется сделать, чтобы попасть в заявку из 18 человек на матч.
Как чувствую себя после травмы? Нормально, набираю постепенно кондиции. А так – мастерство не пропьешь!
Ожидаю непростой выезд. «Муром» – хорошая командочка, в которой есть много опытных футболистов. Все уже на нас настраиваются серьезно, без всякой недооценки – тем и будет интереснее проверить свои силы», – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
Напомним, ранее защитник 2Drots провел операцию на колене и пропустил первый раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.
2Drots сыграют на выезде с «Муромом» 23 августа. Начало матча – 19:00 (мск).
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