«Остался один шаг до заявки на матч». Сэмио о попадании в список 2Drots на выезд в Муром на Кубок России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Муром «Сэмио» Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Сэмио восстановился от травмы и едет с 2Drots на матч 1/128 Фонбет Кубка России.

«Пока что попал в список тех, кто едет на выезд. Небольшой инсайд, там 19 человек. Так что еще один шажочек останется сделать, чтобы попасть в заявку из 18 человек на матч.

Как чувствую себя после травмы? Нормально, набираю постепенно кондиции. А так – мастерство не пропьешь!

Ожидаю непростой выезд. «Муром» – хорошая командочка, в которой есть много опытных футболистов. Все уже на нас настраиваются серьезно, без всякой недооценки – тем и будет интереснее проверить свои силы», – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Напомним, ранее защитник 2Drots провел операцию на колене и пропустил первый раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

2Drots сыграют на выезде с «Муромом» 23 августа. Начало матча – 19:00 (мск).

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