Спиряков о курсе доллара: «Когда я мою машину, всегда идет дождь. Когда я закупаю валюту, она падает»

Евгений Спиряков высказался об изменении курса валют.

«Когда я мою машину, всегда идет дождь. Когда я закупаю валюту, она падает.

Машину я вчера мыл, дождь есть! Валюту не покупал!

Признавайтесь, кто взял сегодня утром баксы на все деньги? Из-за кого рубль укрепился? Буду на вас ориентироваться!», – написал тренер вратарей «Амкла».

Сегодня во второй половине дня доллар стал на несколько рублей дешевле.