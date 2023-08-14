Спиряков о курсе доллара: «Когда я мою машину, всегда идет дождь. Когда я закупаю валюту, она падает»
Евгений Спиряков высказался об изменении курса валют.
«Когда я мою машину, всегда идет дождь. Когда я закупаю валюту, она падает.
Машину я вчера мыл, дождь есть! Валюту не покупал!
Признавайтесь, кто взял сегодня утром баксы на все деньги? Из-за кого рубль укрепился? Буду на вас ориентироваться!», – написал тренер вратарей «Амкла».
Сегодня во второй половине дня доллар стал на несколько рублей дешевле.
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