Глебов о том, что бегал за пивом в «Анжи»: «В «Ростове» такого нет. Мы можем вместе собраться, приносить не надо»

Данил Глебов ответил на слова Будакова о том, как его отправляли за пивом.

– говорит, что вас в « » отправлял за пивом. Можете рассказать подробно?

– Я не играл, Саня подошел спросил «Съездишь за пивком?», я отвечал «Конечно, без проблем».

– А сейчас в «Ростове» есть такое?

– Такого нет. Мы можем собраться все вместе и не надо никому приносить пиво.

– Как вы относитесь к пиву на стадионах?

– Нормально, – сказал капитан « ».

«Если молодого отправили за пивом, значит видят перспективу. Тупого не отправят: всех сдаст». Народная мудрость от Александра Будакова. Он бегал за пивом Евсееву и отправлял Глебова