Глебов о том, что бегал за пивом в «Анжи»: «В «Ростове» такого нет. Мы можем вместе собраться, приносить не надо»

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Данил Глебов ответил на слова Будакова о том, как его отправляли за пивом.

Александр Будаков говорит, что вас в «Анжи» отправлял за пивом. Можете рассказать подробно?

– Я не играл, Саня подошел спросил «Съездишь за пивком?», я отвечал «Конечно, без проблем».

– А сейчас в «Ростове» есть такое?

– Такого нет. Мы можем собраться все вместе и не надо никому приносить пиво.

– Как вы относитесь к пиву на стадионах?

– Нормально, – сказал капитан «Ростова».

«Если молодого отправили за пивом, значит видят перспективу. Тупого не отправят: всех сдаст». Народная мудрость от Александра Будакова. Он бегал за пивом Евсееву и отправлял Глебова

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5 комментариев

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Михо
В Анжи Глебов был салагой, положено за пивом гонять) щас сам пошлет кого угодно)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Откуда в Ростове, вообще, дедовщине взяться? Молодняка в разы больше.)
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Best game on Earth
Карпин чётко регламентирует максимально допустимую калорийность пива.
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FromRostov
Да нормально всё! И за пивом молодняк может сбегать - ничего страшного! Главное чтобы результат был!
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dreamstep
Сейчас просто у футболистов много возможностей для развлечений из-за Интернета, а мужиков типа Будака понятно дело только пиво интересовало на сборах )
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