Глебов о том, что бегал за пивом в «Анжи»: «В «Ростове» такого нет. Мы можем вместе собраться, приносить не надо»
Данил Глебов ответил на слова Будакова о том, как его отправляли за пивом.
– Александр Будаков говорит, что вас в «Анжи» отправлял за пивом. Можете рассказать подробно?
– Я не играл, Саня подошел спросил «Съездишь за пивком?», я отвечал «Конечно, без проблем».
– А сейчас в «Ростове» есть такое?
– Такого нет. Мы можем собраться все вместе и не надо никому приносить пиво.
– Как вы относитесь к пиву на стадионах?
– Нормально, – сказал капитан «Ростова».
«Если молодого отправили за пивом, значит видят перспективу. Тупого не отправят: всех сдаст». Народная мудрость от Александра Будакова. Он бегал за пивом Евсееву и отправлял Глебова
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