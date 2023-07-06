Кузнецов ответил Кушанашвили по поводу оскорблений в адрес 2Drots. Отар извинился за свое поведение

Теги Отар Кушанашвили Дмитрий Кузнецов брань 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов отреагировал на оскорбления Отара Кушанашвили после финала Winline МФЛ.

«Родина Медиа» обыграла 2Drots в решающем матче (3:1), а Кушанашвили оскорбительно высказывался о сопернике по итогам игры.

«Хочу обратиться к Отару. Человек высказывается нелицеприятно в адрес нашей команды, значит, он затрагивает меня, тренерский штаб, игроков и аудиторию. Пусть #### своих родственников, они ему дадут. Это наша команда — не позволю оскорблений в наш адрес.

Некоторые их футболисты и Отар говорят, что «########» нас, но это не так — вы нас обыграли, мы проиграли вам в равной борьбе. Я не высказывался в адрес Каряки, Тарасова. Я — профессионал, а Отар — быдло медийное, которое уже получил в лицо от Джигурды. Он должен фильтровать свою речь.

Я разочаровался в Отаре — ведет себя как свинья, а не обезьяна даже. Мне неприятно было слышать эти слова, сказанные на камеру, а не в лицо. Сказал бы мне после финала эти слова — или духа не хватило? Мы должны оставаться профессионалами, достойными людьми, как Каряка и Тарасов», – сказал главный тренер 2Drots.

Позже Кушанашвили принес извинение за свое поведение после финального матча.

«В высшей степени неудобно перед Кузнецовым. В высшей степени неудобно перед командой 2Drots.

Ни при каких обстоятельствах я не должен был так высказываться. Ни при каких. Даже объясняемых алкоголем.

Согласен, это чистое свинство. 

Я – не тот, что предстал в этом ролике (надеюсь). Я всегда уважал принципы честной борьбы. Приношу свои самые искренние извинения», – отметил медиадиректор «РМ».

«Родина Медиа» – чемпион! Как же счастлив Отар Кушанашвили

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий