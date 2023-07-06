Кузнецов ответил Кушанашвили по поводу оскорблений в адрес 2Drots. Отар извинился за свое поведение

Дмитрий Кузнецов отреагировал на оскорбления Отара Кушанашвили после финала Winline МФЛ.

«Родина Медиа» обыграла 2Drots в решающем матче (3:1), а Кушанашвили оскорбительно высказывался о сопернике по итогам игры.

«Хочу обратиться к Отару. Человек высказывается нелицеприятно в адрес нашей команды, значит, он затрагивает меня, тренерский штаб, игроков и аудиторию. Пусть #### своих родственников, они ему дадут. Это наша команда — не позволю оскорблений в наш адрес.

Некоторые их футболисты и Отар говорят, что «########» нас, но это не так — вы нас обыграли, мы проиграли вам в равной борьбе. Я не высказывался в адрес Каряки, Тарасова. Я — профессионал, а Отар — быдло медийное, которое уже получил в лицо от Джигурды. Он должен фильтровать свою речь.

Я разочаровался в Отаре — ведет себя как свинья, а не обезьяна даже. Мне неприятно было слышать эти слова, сказанные на камеру, а не в лицо. Сказал бы мне после финала эти слова — или духа не хватило? Мы должны оставаться профессионалами, достойными людьми, как Каряка и Тарасов», – сказал главный тренер 2Drots.

Позже Кушанашвили принес извинение за свое поведение после финального матча.

«В высшей степени неудобно перед . В высшей степени неудобно перед командой 2Drots.

Ни при каких обстоятельствах я не должен был так высказываться. Ни при каких. Даже объясняемых алкоголем.

Согласен, это чистое свинство.

Я – не тот, что предстал в этом ролике (надеюсь). Я всегда уважал принципы честной борьбы. Приношу свои самые искренние извинения», – отметил медиадиректор «РМ».

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