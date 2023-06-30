Дмитрий Кузнецов: «Предложений из профессионального футбола нет. Значит, буду работать в медиафутболе»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о планах на будущее.

«Вижу ли я себя дальше в медиафутболе? Все упирается в профессиональный футбол – предложений нет. Значит, буду работать в медиафутболе. Намерен оставаться? Планов нет, планы – выиграть Медиалигу. То, что мы в финале, – это большая заслуга ребят.

Вижу ли я себя в другой команде, кроме 2Drots? Может случиться все, что угодно. Может, мы здесь поругаемся или еще что-то. Может президенты увидят нового тренера или, может, их не устраивает, что медийных мало в составе. Будем ждать», – сказал главный тренер 2Drots.

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