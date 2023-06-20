Федос: «У меня есть футбольная школа, я ее прошел от и до. Но не было профессионального бэкграунда»

Вратарь «Амкала» Федор Маслов опроверг домыслы, что не имеет футбольной школы.

«У меня есть футбольная школа, я ее прошел от и до.

Я занимался в СДЮШОР «Зенит» в Санкт-Петербурге шесть лет, а заканчивал школу питерского «Локомотива». То есть меня учили играть в футбол.

Другое дело, что я действительно в 17-18 лет прекратил играть в футбол после детско-юношеского уровня. Я играл только в ЛФЛ, на питерских турнирах. Профессионально я нигде не играл.

То есть школа у меня есть, но профессионального бэкграунда – даже уровня КФК – никогда не было», – сказал Федос.