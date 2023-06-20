Федос: «У меня есть футбольная школа, я ее прошел от и до. Но не было профессионального бэкграунда»
Вратарь «Амкала» Федор Маслов опроверг домыслы, что не имеет футбольной школы.
«У меня есть футбольная школа, я ее прошел от и до.
Я занимался в СДЮШОР «Зенит» в Санкт-Петербурге шесть лет, а заканчивал школу питерского «Локомотива». То есть меня учили играть в футбол.
Другое дело, что я действительно в 17-18 лет прекратил играть в футбол после детско-юношеского уровня. Я играл только в ЛФЛ, на питерских турнирах. Профессионально я нигде не играл.
То есть школа у меня есть, но профессионального бэкграунда – даже уровня КФК – никогда не было», – сказал Федос.
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