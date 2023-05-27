Бирюков о матче с «Дружиной»: «Не горели глаза у парней. Будет серьезный разговор, потому так не пойдет»
Кирилл Бирюков высказался после матча с «Дружиной».
– У вас было много моментов с «Дружиной», почему не получилось реализовать?
– Ощущение, что не горели глаза у парней. Как будто уже знали, что выиграем. Плюс такой смешанный состав сказался, как будто не готовы были доказывать, что готовы в основе играть. Будет серьезный разговор между собой, потому так не пойдет – с «Дружиной» играть 0:0.
– Расскажи о твоей поездке со сборной 6 на 6 на ЧМ, какие эмоции?
– Поездка прошла вообще великолепно. Организация была достаточно приличной, стадион был забит, плюс трансляцию посмотрели миллион человек – солидные цифры.
На стадионе было около трех-четырех тысяч. Нам потом еще дали бас без крыши, как «Ман Сити» примерно. Тяжело, естественно, после этих эмоций.
Вчера прилетели в 11 вечера, отпраздновали, конечно, как следует, но сегодня играть с утра и по жаре, – сказал полузащитник «Титана» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
«Титан» и «Дружина» сыграли вничью (0:0) в 5-м туре Winline Медиалиги.
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