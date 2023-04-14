Представлен маскот Медиалиги – это персонаж, олицетворяющий болельщика. Его лицо закрыто маской

Теги стиль Winline Медиалига Медиафутбол

У Winline Медиалиги появится маскот в третьем сезоне.

Им стал персонаж, олицетворяющий болельщика МФЛ – современно одет, увлекается футболом, поддерживает здоровый образ жизни.

Лицо закрыто маской – символ того, что любой может прийти в Медиалигу ноунеймом и стать звездой.

Маскота будут использовать в трансляциях и, возможно, интегрируют в матчдэй с помощью технологии дополненной реальности.

Winline Медиалига готовит мощнейший сезон: много матчей на топовых стадионах, статистика как на чемпионате мира и маскот в честь болельщиков

3 комментария

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Назар Игорь
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Streetbor
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catcher69
мракЪ
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