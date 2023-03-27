Тимур Гурцкая: «2Drots точно забили бы сборной России, чего не смог Ирак»

Тимур Гурцкая уверен, что 2Drots образца матча с ЦСКА забили бы сборной России из матча с Ираком.

«Если откровенным быть – 2Drots с настроем, с которым они вышли на матч с ЦСКА – точно бы забили гол сборной России в первом тайме.

Вот сборная Ирака не смогла забить, а 2Drots забили бы», – заявил Тимур.

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