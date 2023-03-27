Тимур Гурцкая: «2Drots точно забили бы сборной России, чего не смог Ирак»

Теги ЦСКА Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Тимур Гурцкая 2Drots Медиафутбол

Тимур Гурцкая уверен, что 2Drots образца матча с ЦСКА забили бы сборной России из матча с Ираком.

«Если откровенным быть – 2Drots с настроем, с которым они вышли на матч с ЦСКА – точно бы забили гол сборной России в первом тайме.

Вот сборная Ирака не смогла забить, а 2Drots забили бы», – заявил Тимур.

Сборная России обыграла Ирак (2:0) после трех ничьих подряд: против Ирана, Узбекистана и Таджикистана

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

 

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6 комментариев

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Nils Michael
Ответ Артём Амирджанян
Почему Тимур ГурцкАЯ), сорри конечно, ну ладно...
потому что Заза Джанашия
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T622222
Ответ Артём Амирджанян
Почему Тимур ГурцкАЯ), сорри конечно, ну ладно...
Тупо грузин )
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T622222
Не могу отвыкнуть что это не женщина
0
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Артём Амирджанян
Почему Тимур ГурцкАЯ), сорри конечно, ну ладно...
0
-1
-1
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Юрий Кечко
Ну окей , пусть покажут своё мастерство в пфл, делов то)))

Обыграли цска вышедших с сигой в зубах , с половиной дублеров и мумий типо щенникова а гонору то )))
+1
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+1
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Steeldragon
господи ,успокойтесь уже с этими 2дротс,как только они войдут в рпл фнл,все команды начнут относиться к этим матчам серьезно и они будут плестись в конце таблицы,эти товарняки никому не нужны надрывают задницу на них только медийные команды ,потому что они на этом зарабатывают просмотры
+5
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+5
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