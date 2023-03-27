Тимур Гурцкая: «2Drots точно забили бы сборной России, чего не смог Ирак»
Тимур Гурцкая уверен, что 2Drots образца матча с ЦСКА забили бы сборной России из матча с Ираком.
«Если откровенным быть – 2Drots с настроем, с которым они вышли на матч с ЦСКА – точно бы забили гол сборной России в первом тайме.
Вот сборная Ирака не смогла забить, а 2Drots забили бы», – заявил Тимур.
Сборная России обыграла Ирак (2:0) после трех ничьих подряд: против Ирана, Узбекистана и Таджикистана
«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА
Обыграли цска вышедших с сигой в зубах , с половиной дублеров и мумий типо щенникова а гонору то )))